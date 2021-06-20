Эксперт предупредил россиян о росте цен на продукты из-за отказа от вакцинации

Эксперт объяснил, что в этом году болезнь птицы и свиней привела к сокращению производства мяса, а это стало причиной роста цен на этот продукт. Но если к настоящему моменту стоимость таких товаров стабилизовалась, ситуация с распространением коронавируса все еще тревожная.

По словам Юшина, цены на продукты питания могут меняться не только из-за погоды, количества и качества урожая, стоимости горюче-смазочных материалов или удобрений, но и из-за здоровья людей. Эксперт отметил, что несмотря на автоматизацию и роботизацию предприятий, основную часть операций выполняют квалифицированные сотрудники.

Глава НМА пояснил: если предприятие теряет часть рабочей силы, то страдают все – и поставщики, и потребители. Именно поэтому рабочие должны понимать необходимость вакцины, пишет телеканал “360”.

“Занос вируса на предприятие грозит критическим дефицитом персонала”, – сказал Юшин.

Напомним, ранее экономист Михаил Беляев рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов. По его словам, магазины нередко максимально завышают цены на популярные товары, чтобы потом снизить ее до реальной, и у некоторых покупателей это срабатывает как “спусковой крючок”.