Сначала наносить солнцезащитный крем и только через 30 минут одеваться: как продлить срок службы любимого купальника

Выбрать идеальный купальник, который будет удобен для пляжного отдыха и идеально подчеркнет достоинства вашей фигуры, не совсем простая задача. При интенсивной эксплуатации пляжная одежда может быстро потерять свой первоначальный вид. Как этого не допустить и максимально продлить срок службы любимого купальника?

Защита от солнца

Перед приемом солнечных ванн обязательно следует нанести на кожу средства, защищающие от ультрафиолета. Будьте осторожны, такая косметика может испортить вашу одежду. Нанесите крем от солнца на кожу, подождите не менее получаса и только после этого надевайте купальник. Средство успеет впитаться и не оставит следов на ткани.

Солнце – враг вашего пляжного гардероба

Модные купальники очень быстро выгорают на солнце. В чем же тогда загорать? На самом деле наиболее подвержены влиянию ультрафиолета мокрые ткани. Возьмите на пляж как минимум 2 купальника. В одном можно искупаться, а затем смените его на сухой и принимайте солнечные ванны, ни в чем себе не отказывая.

Стирайте купальник правильно

Обязательно прополаскивайте купальник после каждого посещения пляжа. Это правило важно соблюдать на море и при купании в любом другом водоеме. Вода должна быть прохладной. Такое ополаскивание позволит удалить соль, хлор, песок и любые другие загрязнения, даже если они не видны невооруженным глазом.

Стирайте купальник всегда вручную, обычно это правило указывается на ярлычке в рекомендациях по уходу. Просто замочите его в воде с добавлением стирального порошка на 20 минут. Затем прополощите в чистой воде. Выжимать изделие не следует. Такую стирку не обязательно проводить после каждого посещения пляжа, ее можно чередовать с обычным полосканием.

Умеете ли вы сушить бикини правильно?

После стирки или полоскания купальник следует тщательно высушить. Никогда не вешайте его на веревки для сушки белья и не закрепляйте прищепками. Лучше всего осторожно промокните изделие сухим махровым полотенцем. После этого положите купальник сохнуть горизонтально на ровной поверхности, застеленной чистой сухой тканью. Такая просушка займет больше времени, но позволит продлить срок службы вашей пляжной одежды.

Хранение купальников

Купальник нельзя просто смять и бросить в ящик с одеждой для хранения вне пляжного сезона. Сложите его аккуратно, не деформируя чашечки. Некоторые модели пляжной одежды превосходно “чувствуют себя” повешенными на специальные вешалки. Другие лучше хранить горизонтально, для удобства можно использовать специальные кофры или коробки.