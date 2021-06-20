Проверьте, не оголились ли у огурцов корни: что нужно обязательно сделать в огороде после дождя

Дожди оказывают неоднозначное влияние на состояние огорода. Безусловно, это источник необходимой влаги, но в больших количествах вода может загубить сад. В любом случае после дождей дачники и садоводы должны предпринять ряд профилактических мер для поддержки растений.

Ревизия хозяйства

В первую очередь необходимо осмотреть огород. В частности, нужно проверить состояние растений и их корней. У огурцов, томатов, перца и других овощей могут быть оголены корни из-за размыва дождями. Если подобное замечено, следует тут же восстановить нехватку почвы в зоне посадки. Причем желательно выполнить и подкормку, обеспечив необходимым питанием.

Подкормка

Дополнительное питание требуется по той причине, что дожди могут вымывать прежние полезные элементы из почвы. Например, вымывается азот, из-за нехватки которого растение начинает увядать и медленно погибать. Поэтому через 3-4 дня после прошедших ливней можно вносить подкормку на основе органических и азотистых удобрений. Вместо органики можно воспользоваться аммиачной селитрой – 95-100 г, древесной золой – до 3 кг на 1 кв. м, фосфорными и калийными удобрениями – 75 г.

Подкормка вносится на грядки, избавленные от сорняков, иначе питание также будет способствовать и развитию нежелательной растительности.

Опрыскивание

Не стоит ограничиваться корневым питанием. Те же листья огурцов много воды потребляют и так же обильно ее испаряют. Опрыскивание проводится ближе к вечеру, когда вода лучше задерживается на листьях и питает растительные ткани до утра.

Причем для этой водной процедуры желательно использовать приборы с мелкими распылителями, капли которых дольше задержатся и не упадут в грунт.

Полив после дождя

Как ни странно, это тоже полезная процедура после сильных дождей. Условия полива будут зависеть от глубины увлажненности почвы:

Длина полного штыка лопаты – еще 5 дней полив не нужен.20 см – объем полива составляет 10 л на 1 м2.10 и менее см – 20 л на 1 м2.Если дождь был небольшим, то можно выполнять полив в полном объеме.

При поливе также следует учитывать и возраст растений, поскольку у них тоже разные требования к объему воды в зависимости от периода роста:

Для рассады глубина увлажнения должна составлять не более 10 см.Для молодых растений в теплое время года – не менее 20 см.Для взрослых культур – до 30 см.

Чтобы не приходилось каждый раз проверять глубину увлажненного слоя после дождя лопатой или другими подручными средствами, можно установить осадкомер или сделать его самостоятельно. Например, в таких целях многие дачники используют пластиковую бутылку с воронкой. Уровень ее наполнения будет соответствовать глубине увлажнения почвы после дождя.

Защита от улиток

В дождливую погоду этот вредитель активизируется, что требует принятия соответствующих мер. Не стоит забывать, что эти внешне безобидные создания питаются и листьями, и корнями растений.

Можно собирать улиток вручную, но это непрактично. В качестве профилактической меры стоит изначально высадить по всему огороду точечно петрушку, лаванду и лавровый лист. Улитка не переносит ароматы этих растений.