Менеджер певицы Макsим рассказала о ее состоянии
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Певица Макsим (Марина Максимова) по-прежнему находится в медикаментозной коме, сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.
«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», – сообщила Богушевская телеканалу «Звезда».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
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