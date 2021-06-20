 

Менеджер певицы Макsим рассказала о ее состоянии

20.06.2021, 17:40, Новости дня
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Певица Макsим (Марина Максимова) по-прежнему находится в медикаментозной коме, сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», – сообщила Богушевская телеканалу «Звезда».

Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.



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