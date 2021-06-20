 

США заявили о готовности разговаривать с КНДР по ядерной программе

20.06.2021, 17:40, Новости дня
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Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР по ядерной программе, Вашингтон ожидает четкого сигнала от Пхеньяна, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден сообщал, что Соединенные Штаты готовы вступить в переговоры с Северной Кореей для решения проблемы, связанной с северокорейской ядерной программой … Мы ждем более четкого сигнала от Пхеньяна», – сообщил Салливан в эфире ABC News, передает РИА «Новости».

Он отметил, что дипломатия является единственным средством для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новым руководством США.



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