Обвиняемого в убийстве студентки США россиянина арестовали

Жителя Нижегородской области, который обвиняется, в убийстве американской студентки, арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Городецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 августа», – сообщил собеседник РИА «Новости». Мужчине предъявлено обвинение в убийстве гражданки США.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве американской студентки Кетрин Сироу в Нижегородской области, им оказался неоднократно судимый местный житель.

Ранее стало известно, что 15 июня студентка вышла из квартиры в городе Бор и не вернулась. Девушка обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Незадолго до исчезновения Сироу сообщила матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными. В результате поисков студентку нашли мертвой.