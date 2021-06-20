В Сети показали предполагаемую квартиру Аллы Пугачевой и Максима Галкина на Кипре

В Сети появились новые данные относительно предполагаемой недвижимости Аллы Пугачевой и Максима Галкина на Кипре. Стоимость квартиры, снимки которой опубликовали журналисты, может достигать 900 миллионов рублей.

В отечественной прессе уже давно муссируются слухи о якобы имеющегося у юмориста Максима Галкина гражданства Республики Кипр. Кроме этого, журналисты утверждают, что Алла Пугачева с супругом владеют в этой стране дорогими апартаментами. Сейчас репортеры обнародовали изображения указанной дорогостоящей жилплощади и ее характеристики. Жилой комплекс, где размещена квартира, которую приписывают Пугачевой и Галкину, есть бассейн, спа-салон, ресторан и даже модный бутик. Однако стоимость услуг и обслуживания жилья здесь обойдется недешево, не менее двух миллионов рублей за год.

Информацию о вероятной собственности Пугачевой и Галкина на Кипре сделал доступной общественности один из риелторов, работающих на островном государстве. По его данным, которые эксперт раскрыл в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ, квартира юмориста и легендарной певицы приобретена около четырех лет назад. Ее стоимость составляет примерно 900 миллионов рублей.

На момент покупки апартаменты в городке Лимассол, которые приписывают звездной паре, еще не были готовы для вселения. После завершения работ Алла Пугачева и Максим Галкин уже могут проводить свой отпуск в квартире общей площадью на 470 квадратных метров. Певица и комик являются не единственными обладателями престижной недвижимости в курортной зоне на Кипре. Их соседями могут быть другие российские звезды, причем на пляж в этом районе можно добраться, как пишет «Слово и дело», просто перейдя через дорогу.

Источник: slovodel.com