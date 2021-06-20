 

В Германии мужчина нашел в мусорном контейнере картины XVII века. Одну из них мог написать ученик Рембрандта

20.06.2021, 17:24, Новости дня
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Картины выбросили в зоне обслуживания возле автомагистрали Ohrenbach Ost в Средней Франконии.

Одна из картин под названием “Портрет мальчика” может принадлежать перу ученика Рембрандта, голландского художника Самюэля ван Хогстратена (1627–1678). Другая – “Автопортрет смеющегося” – нарисована итальянским художником Пьетро Беллотти (1627–1700).

“По итогам первой экспертизы обе работы могут быть подлинниками”, – заявили в полиции.

Контекст:

Полотна Хогстратена продаются на аукционах за значительные суммы, сообщило ВВС. Так изображение пастушки, отдыхающей под деревом (датируется 1600 годом), продали в Лондоне за $69 тыс., а картину La Crucifixion (“Распятие”) – за $394 тыс.

По данным Лондонской национальной галереи, Хогстратен был учеником Рембрандта в Амстердаме. Художник наиболее известен экспериментами с перспективой. Его трактат “Введение в высшую школу искусства живописи”, опубликованный после его смерти, считается ценным свидетельством взглядов Рембрандта на живопись. Он также критиковал своего учителя за “чрезмерный натурализм”.

Швейцарская Galleria Canesso пишет, что Беллотти работал на известные семьи Венеции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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