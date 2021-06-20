“Бегущая по солнцу”. В ДТП погибла 21-летняя рекордсменка Нацреестра рекордов Украины

Долган была рекордсменкой Нацреестра в номинации “самый продолжительный бег на беговом тренажере”.

Ветрова отметила, что девушка была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований.

“Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю “Бегущей по солнцу”. Легкого бега тебе в вечность, девочка”, – написала глава Национального реестра.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936477089851107&id=100004665041432

На странице девушки в Facebook указано, что она родом из Прилук Черниговской области, город проживания – Киев.

Друг Долган Павел Филонов 20 июня опубликовал в Facebook сообщение с признанием в любви.

“Я пытался тебя радовать каждый день, может, из-за этого ты меня полюбила так сильно, нежно и ласково. Я благодарен Богу за то, что ты появилась в моей жизни. Я тебя люблю так же сильно, как и любил даже после твоего ухода”, – написал он.

Филонов опубликовал в посте фото и видео с погибшей девушкой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960512914737862&id=100023374879627

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