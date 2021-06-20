“Российской Федерации – наплевать”. Джемилев сравнил советское и российское “правосудие”

Сам бывший политзаключенный, Джемилев рассказал, что в СССР наказывали по двум статьям Уголовного кодекса – составление и распространение порочащих советский строй документов (предусматривалось наказание до трех лет лишения свободы) и антисоветская пропаганда и агитация с умыслом подрыва советской системы (до семи лет).

“То есть потолок такой. А сейчас за разговоры, подслушанные где-то в мечети между собой, разговоры, которые не нравятся оккупационным властям, по обвинению в экстремизме, принадлежности к террористической организации […] сроки – 16, 19, 20 лет. Причем используются так называемые тайные свидетели. То есть никто их не видит, не может проверить, есть ли человек вообще или нет, за кадром голос говорит: “Вот я слышал, он то-то и то-то говорил”. И это является основанием для вынесения этих чудовищных приговоров”, – объяснил Джемилев.

Он предположил, что советская власть подобного “стеснялась”, так как “придавала огромное значение своему авторитету в мире”.

“Они боялись, что информация пройдет за рубеж, огромные средства на пропаганду тратила по созданию имиджа Советского Союза как благополучной страны. Поэтому опасались, старались, чтобы таких вот чудовищных… беззакония… – информация об этом не проходила. […] Сейчас РФ на это уже наплевать, потому что авторитета в мире – никакого. Они озабочены только укреплением своего режима”, – считает Джемилев.

Контекст:

Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах лишения свободы за свою антисоветскую деятельность.

После оккупации Россией Крыма весной 2014 года (присоединение не признается Украиной и большинством стран мира) на полуострове, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России в Крыму, в особенности – крымских татар.

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