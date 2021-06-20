В Афганистане талибы усилили наступление. Президент страны сменил двух министров и главу штаба армии

Афганские силы безопасности ведут бои с талибами в 28 из 34 провинций страны, исламисты претендуют на дополнительные территории. В пятницу, 18 июня, 24 афганских военнослужащих были убиты и десятки ранены в боях за возврат захваченного талибами района в северной провинции Фарьяб, указали представители службы безопасности.

Талибы начали расширять влияние по всей стране после того, как США начали вывод войск, закрыли некоторые базы и передали их афганскому правительству. Так, к 1 июня Соединенные Штаты завершили вывод от 30% до 44% своих военных.

С тех пор, как США объявили в апреле о планах вывести все свои войска к 11 сентября, талибы захватили по меньшей мере 30 районов. Один из представителей службы безопасности сказал Reuters, что в последние недели из-за ожесточенных боев афганские силы безопасности, талибы и мирные жители понесли “чрезвычайно высокие потери”.

Афганская газета Hashte Sobh со ссылкой на местные источники написала, что после захвата “Талибаном” района Бахарак боевики взяли под контроль еще пять районов провинции Тахар. Глава совета провинции Вафиулла Рахмани заявил, что к талибам перешли районы Банги, Чал, Хазар Самчх, Янги-Кала и Намакаб.

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением “Талибан”, “по разным тактическим причинам”.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

—