 

“Как Навальный”: Стало известно о попытке Германии завербовать Жириновского

20.06.2021, 17:16, Разное
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По словам российского политика, у него нет никаких связей с Западом и его не готовили к государственному перевороту в России. Он вспомнил, как в 1990-м году проходил недельный семинар в немецком либеральном фонде Фридриха Науманна в городе Кёнигсвинтер под Бонном. В течение этого курса он учился проводить выборы и организовывать политические партии.

В конце недели у него был экзамен, на котором Жириновского спросили, чем он планирует заниматься в России. На это Владимир Вольфович ответил, что намерен “защищать русских”. На этом, по словам Жириновского, он и завалил экзамен и его отправили в Москву. Политик уверен: если бы он сказал, что будет защищать национальные меньшинства, то получил бы пятерку и стипендию и в итоге, стал бы “как Навальный, еще до него”.

По его словам, это широкая практика, когда либеральные фонды Запада проверяют
российских оппозиционных политиков и оказывают поддержку тем, кто имеет амбиции к захвату власти в России. Так, по словам Жириновского, они приглашают оппозиционеров на обучение “и смотрят”. Начали с Явлинского, однако он оказался “слабым”, Немцова убили, Гудков “уехал”, Ходорковский эмигрировал после тюрьмы, а Навальный на данный момент отбывает свой срок в местах не столь отдаленных. х.



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