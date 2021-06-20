Практичные, легкие и просто незаменимые в жару: трендовые шорты этого лета

Если хочется подобрать для себя идеальный и комфортный наряд на лето, то лучшим вариантом будут шорты. Они отличаются легкостью, практичностью и удобством. Вот некоторые стильные и эффектные модели, которые сейчас в моде.

Однотонные

Однотонные шорты являются самой настоящей классикой, которая всегда остается актуальной и модной. Этим летом желательно остановить выбор на моделях, которые не имеют никаких лишних деталей.

Стоит отказаться от накладных карманов или нашивок, а также объемного декора. Все это совершенно неуместно в образе элегантной и стильной женщины.

Идеальным решением для лета будут светлые оттенки. Освежить летний гардероб помогут шорты базового белого, кремового или бежевого оттенка. Кроме того, эти цвета помогают подчеркнуть красивый загар.

Дополнить однотонные модели шорт можно при помощи кроп-топов с принтом и удлиненным жакетом. В таком наряде можно отправиться на романтическое свидание или на шопинг, прогуляться по городу или просто посидеть в кафе с друзьями.

С принтом

Как и в прошлом сезоне, в этом году шорты с рисунками не утрачивают актуальности.

Будь то классическая клетка, флористические мотивы или полоска – все это выглядит очень круто.

Шорты из льняной ткани

Летом просто невозможно обойтись без удобных льняных шорт. Лен является натуральным дышащим материалом, поэтому, он просто идеально подойдет для жаркого времени.

Отличным вариантом будет свободный силуэт, который не слишком сильно обтягивает фигуру.

Джинсовые шорты

Джинсовая ткань прекрасно смотрится как с однотонным, так и с принтованным топом, блузкой, футболкой.

Отлично смотрятся шорты вместе с майками. Основным трендом лета является минимальное количество одежды. Выбирая для себя джинсовые шорты, стоит учитывать то, что идеальным вариантом будут модели с высокой посадкой.

Цветные модели

Цветные шорты выглядят стильно, ярко и несколько экстравагантно. Они помогут выделиться из толпы. Розовый цвет хорошо освежает, а его многочисленные оттенки точно понравятся женственным и романтичным натурам.

Летом стоит обратить внимание на модели шорт с талией paperbag. Благодаря тому, что они красиво присобраны в области талии, получается красивый визуальный эффект. Такие шорты помогают вытянуть силуэт и делают ноги визуально длиннее.

С пуговицами

Сейчас на самом пике популярности находятся шорты с пуговицами. Такой красивый, стильный и лаконичный декор прекрасно гармонирует с довольно плотным трикотажем.

Чтобы несколько уравновесить фигуру, нужно дополнить приталенные шорты блузой или стильным топом.