Не подходит для окрашенных волос и чувствительной кожи: как использовать яблочный уксус в качестве кондиционера

Наша кожа головы имеет кислый рН, в то время как большинство средств по уходу за волосами являются щелочными. Это несоответствие может нарушить оптимальный рН кожи головы и вызвать проблемы, такие как выпадение волос и их ломкость. Яблочный уксус может помочь достичь идеального баланса.

Яблочный уксус имеет слегка кислый рН, который удерживает кутикулу закрытой и сохраняет естественную текстуру и блеск. Он также имеет множество других преимуществ.

Преимущества

Антимикробная активность: яблочный уксус проявляет противогрибковое, антибактериальное и противовоспалительное действие в отношении таких микробов, как E. coli, S. aureus и C. Albicans, согласно результатам исследований ученых. Эти микробы вызывают кожные инфекции и воспаления, что приводит к проблемам с кожей головы и выпадению волос.Низкий рН: в составе уксусная кислота, она ответственна за низкий рН (5,0). Это близко к нашему рН кожи головы, и, следовательно, является лучшим вариантом очищения.Заживление ран: грибки и бактерии могут раздражать кожу головы, повреждать кутикулу волос и образовывать струпья и болезненные кровоточащие язвы. Нанесение разбавленного яблочного уксуса на пораженные участки может ускорить заживление ран.Очищает кожу головы: добавление яблочного уксуса в шампуни – хороший способ глубоко очистить кожу головы. Это помогает устранить накопление продуктов, избыток масла, грязь и омертвевшую кожу вокруг волосяных фолликулов. Здоровые фолликулы лучше закрепляют стержни волос, поддерживают более быстрый рост волос и сохраняют естественный блеск.

Существует несколько способов применения уксуса на волосах и коже.

Как сделать ополаскиватель для волос

Всегда используйте свежий ополаскиватель и готовьте его непосредственно перед приемом душа.

Вам понадобится:

2-4 столовые ложки яблочного уксуса.1 стакан воды.Баллончик с распылителем.Смешайте уксус и воду.Поместите содержимое в распылитель.

Для жирных волос применяйте раз в неделю, а для сухих – один или два раза в месяц. Для нормального типа – один раз в 14 дней. Вот как его использовать перед нанесением шампуня:

Распылите раствор на волосы и кожу головы.Помассируйте кожу и оставьте на 5-10 минут.Смойте прохладной водой.Продолжайте процедуру мытья волос.

В качестве натурального кондиционера (ополаскиватель после мытья):

Нанесите на вымытые шампунем и влажные волосы яблочный уксус.Мягко помассируйте кожу головы кончиками пальцев.Оставьте раствор на 5 минут.Смойте.

Вы также можете добавить натуральные и травяные экстракты, соки и ингредиенты для обогащения вашего ополаскивателя. Ознакомьтесь с рецептами ниже.

Алоэ вера

Этот рецепт ополаскивания отлично подходит для сухих волос. Алоэ вера имеет увлажняющие свойства и действует как смягчающее средство.

Вам понадобится:

Яблочный уксус – 4 столовые ложки.Гель алоэ вера – 1 столовая ложка.Миска для смешивания.

Смешайте яблочный уксус и алоэ вера в миске. Отрегулируйте количество в соответствии с желаемой консистенцией и длиной волос.

Переложите содержимое в бутылочку.Нанесите смесь на вымытые шампунем волосы и кожу головы и помассируйте.Оставьте состав примерно на 4-5 минут.Смойте.

Эфирное масло

Это средство будет приятным для всех любителей ароматерапии. Эфирные масла лаванды, мяты и розмарина стимулируют рост волос. Этот ополаскиватель лучше всего подходит для тех, у кого есть проблемы выпадения волос.

Вам понадобится:

½ стакана фильтрованной или очищенной воды.¼ стакана яблочного уксуса.3 капли масла розмарина.3 капли лавандового масла.3 капли мятного масла.Распылитель (емкость 200 мл).

Смешайте уксус и воду в чистом распылителе. Добавьте эфирные масла и встряхните.

Распылите ополаскиватель на чистые и влажные волосы (до или после мытья). Оставьте его на 3-4 минуты. Смойте.

Хвощ, крапива

Этот ополаскиватель для волос лучше всего подходит тем, у кого есть алопеция.

Вам понадобится:

¼ стакана сушеного хвоща.¼ стакана сушеной крапивы.2-3 капли эфирного масла лаванды или ¼ стакана сушеной лаванды.4 стакана уксуса.1-литровый стакан или распылитель.

Положите травы в банку и залейте яблочным уксусом. Закройте крышку и хорошо встряхните. Оставьте на 2-4 недели. Процедите травы и храните смесь в стеклянной бутылке или распылителе.

Распылите или вылейте его на вымытые шампунем влажные волосы. Оставьте на 2-3 минуты.

Советы, которые следует помнить при использовании ополаскивателя

Отрегулируйте количество уксуса в соответствии с длиной волос, типом кожи головы и дерматологическими проблемами.

Не используйте ополаскиватель на окрашенных волосах и чувствительной коже головы. Цвет будет быстрее смываться, а уксусная кислота может раздражать чувствительную кожу.

Избегайте попадания в глаза.

Не злоупотребляйте этим ополаскивателем. Сначала используйте его каждые две недели и посмотрите, каким будет результат.