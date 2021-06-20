 

Выпускники, сделавшие прививку от коронавируса, получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ

20.06.2021, 18:32, Разное
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Сделавшие прививку от коронавируса выпускники российских школ получат дополнительные 30 баллов к результатам ЕГЭ за личные достижения, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Выпускники, сделавшие прививку от Covid-19, получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ– На сегодняшний день существует множество способов получить дополнительные балы к ЕГЭ – это и занятие волонтерской деятельностью, и сдача нормативов ГТО, и различные сертификаты за участия в олимпиадах, но в нынешних условиях, набольшее вознаграждение должны получить выпускники с сертификатами «на жизнь». Потому как вакцинированные – это, по сути, и есть волонтеры готовые к труду и противовирусной обороне. Поэтому, предъявившие сертификат о вакцинации получат больше баллов, чем те, кто принес грамоты за победы в олимпиадах или золотые медали, – заявил Кравцов.

Сообщается, что в будущем бюджетные места также станут распределяться только лишь среди прошедших вакцинацию абитуриентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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