В комиссии по ядерной сделке с Ираном заявили о значительном прогрессе

Комиссия по ядерной сделке на переговорах в Вене сообщила о значительном прогрессе, сообщил постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

«Комиссия по СВПД провела сегодня встречу, отметила значительный прогресс на переговорах в Вене, в том числе достигнутый в ходе шестого раунда, и решила сделать перерыв, чтобы позволить участникам проконсультироваться в столицах и подготовиться, предположительно, к финальному раунду», – сообщил Ульянов, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что после начала седьмого раунда переговоров необходимо две недели для технических вопросов, связанных с редактированием итогового положения.

При этом необходимости в продлении истекающего технического соглашения по проверкам МАГАТЭ в Иране нет, указал постпред России.

Между тем глава иранской делегации на переговоров замминистра иностранных дел страны Аббас Арагчи указал, что стороны находятся ближе к соглашению, чем когда-либо. Он выразил надежду, что в ходе следующего этапа переговоров [стороны] смогут прийти к соглашению, информирует ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью NBC отмечал, что у российской стороны с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе в сфере военно-технической сфере. «Все это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД, где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества», – подчеркивал российский лидер.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) длятся в Вене с апреля, в середине июня стартовал шестой раунд консультаций.