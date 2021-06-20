 

Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы

20.06.2021, 16:42, Новости дня
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Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против РФ по ситуации с Алексеем Навальным, сообщил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против РФ за отравление Алексея Навального, <…> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – сообщил Салливан в эфире CNN, передает ТАСС.

США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он.

4 июня президент РФ Владимир Путин объявлял о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока – 2». Также Путин заявлял, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» дал старт пусконаладочным работам на первой ветке.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор об Алексее Навальном между президентами звучал в дежурном ключе.



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