Samsung Galaxy M32 дешевле 15 000 рублей получит 6000 мА•ч, Super AMOLED, 90 Гц, и 64 Мп

Стали известны подробные характеристики относительно грядущей новинки от компании Samsung. Galaxy M32, который называют монстром автономности, получит батарею на 6000 мА•ч, экран Super AMOLED со сменой изображений на 90 Гц, камерой на 64 Мп и ценником меньше 15 000 рублей.

Свой новый смартфон готовится вывести на международный рынок компания Samsung. Galaxy M32 оснастят актуальными характеристиками, информация об этом уже появилась в Сети. Так, устройство оборудуют квадрокамерой и вместительным аккумулятором. При этом у девайса будет достаточно невысокий для подобной категории ценник. Базовую модификацию смартфона с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64-гигабайтным флэш-накопителя можно будет приобрести за примерно 14 тысяч рублей.

Производитель позиционирует Samsung Galaxy M32 как монстр автономности, этому послужил его аккумулятор на 6 тысяч мА•ч, при этом он поддерживает самую мощную зарядку на 15 Вт. Продуктивность и быстродействие аппарату придает однокристальная мобильная система Helio G85 от MediaTek. Дополнять процессор будут модуль оперативной памяти LPDDR4X емкостью до 6, и чип eMMC для хранения данных до 128 гигабайт.

Дисплейная панель Samsung Galaxy M32 выполнена по технологии Super AMOLED и получила разрешение Full HD+. Его диагональ составляет 6,4 дюйма, а частота обновления изображения на экране достигает 90 Герц. При этом устройство защищено закаленным стеклом Gorilla Glass 5, а вверху по центру размещен каплевидный вырез для фронтальной камеры на 20 миллионов точек. Главный объектив четвертной камеры Samsung ISOCELL GW3 имеет разрешение 64 мегапикселя, его дополняют 8-мегапиксельный и пара 2-мегапиксельных датчиков.

Источник: www.ixbt.com