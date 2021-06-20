“Будь здоровым! Береги себя, береги маму”. Зеленский поздравил отца

“Быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь. Это радость – иметь хорошего, внимательного, заботливого отца, защитника и друга. Это мотивация постоянно двигаться и работать, имея пример для подражания. Это желание никогда не огорчить, не подвести, не разочаровать”, – заявил он.

Глава государства поблагодарил отца за воспитание, знания, принципы, волю “никогда не сдаваться и всегда идти до конца”, а также за своевременные советы и критику.

“Спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один на один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз. С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоровым! Береги себя! Береги маму!” – написал Зеленский.

Президент опубликовал два фото с отцом: одно – из детства главы государства, на втором – он в подростковом возрасте.

Контекст:

В Украине с 2019 года каждое третье воскресенье июня празднуют День отца.

Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.

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