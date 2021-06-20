Анджелина Джоли познакомила детей с первым мужем – СМИ

Недавно Джоли была в Нью-Йорке, где провела каникулы вместе со своими детьми – 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

Журналисты узнали, что во время этой поездки Джоли встретилась с Миллером. 12 июня The Sun опубликовало фото актрисы возле дома Миллера. С ней не было ни охраны, ни детей. В гости актриса пришла в бутылкой вина.

Кроме того, по данным СМИ, во время другой встречи с бывшим супругом Джоли познакомила Миллера с сыном Ноксом. А спустя несколько дней – с Паксом. Источники издания говорят, что дети хорошо поладили с Миллером.

Каникулы с детьми Джоли также провела хорошо, посещая различные культурные центры. Вместе с Паксом и Ноксом она была в нескольких научных музеях, а Шайло, Захару и Вивьен сводила в художественные галереи.

Контекст:

Джоли и Миллер поженились в 1996 году. На развод они подали уже спустя год после свадьбы, но официально оформили его в 1999-м. По признанию Джоли, причина развода была в том, что их свадьба была необдуманным поступком. Детей у пары не было.

Все шесть детей Джоли (трое из которых биологические, а трое – усыновленные) от отношений с третьим мужем Бредом Питтом. Они были женаты с 2012-го по 2019 год.

В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке бывших супругов над всеми детьми, кроме Мэддокса, поскольку он достиг совершеннолетия.

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