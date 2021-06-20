В штабе ООС рассказали подробности ранения жителя Авдеевки

“Вследствие вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения, который находился у себя во дворе. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение”, – отметили в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения провела фотофиксацию и верификацию последствий обстрела.

“Провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны кремлевских наемников представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении Российской Федерации к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон”, – отметили в штабе.

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За прошлые сутки российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим тишины семь раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

ОБСЕ 7 мая 2021 года сообщила о 16 жертвах среди гражданского населения Донбасса с начала года.

“Три летальных случая произошли вследствие детонации ручных гранат в Донецкой области. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2021 года составляет 16 человек: семь погибших и девять раненых”, – отметили в отчете.

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