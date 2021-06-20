“Есть одна странная вещь”. Вучич прокомментировал взрыв на военном заводе в Сербии

“Есть одна странная вещь: в первом полученном мной отчете последний взрыв произошел в помещении, где не было электрических установок. Мы подробно расследуем все причины пожаров и взрывов”, – отметил он.

По словам Вучича, власти поднимут вопрос об ответственности в сфере управления компаний. Виновным грозит уголовная ответственность при наличии доказательств.

Контекст:

Вечером 19 июня на фабрике “Слобода” прогремел второй за месяц взрыв. Телеканал PTC сообщил о трех пострадавших, они получили легкие травмы.

В ночь на 4 июня на этой же фабрике начался пожар, после чего стали взрываться боеприпасы на складах. Тогда в момент начала пожара на фабрике находилось от 30 до 60 рабочих. Когда начались взрывы, они успели спрятаться в бетонном бомбоубежище. Жертв и раненых не было.

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