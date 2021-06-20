 

Солист Måneskin позировал с накрашенными губами и в БДСМ-наряде

20.06.2021, 16:26, Новости дня
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На фото солист позирует в полупрозрачном наряде в сетку и в кожаных брюках. Также он дополнил образ кожаной портупеей.

“Я люблю свою помаду”, – подписал кадры Дамиано.

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Публикация от Damiano David/Ma * neskin (@ykaaar)

Контекст:

Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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