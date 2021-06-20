Солист Måneskin позировал с накрашенными губами и в БДСМ-наряде
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На фото солист позирует в полупрозрачном наряде в сетку и в кожаных брюках. Также он дополнил образ кожаной портупеей.
“Я люблю свою помаду”, – подписал кадры Дамиано.
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Контекст:
Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид (1999) получил всемирную известность после того, как коллектив занял первое место на “Евровидении 2021”.
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