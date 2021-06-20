Индийская музыка и рэп? Звездные певцы Бадшах и Ааста Гилл с новым видеоклипом, набравшим 49 миллионов просмотров за 3 дня

Поклонники Болливуда знают, что индийцы обожаю зажигательную музыку и танцы! Даже сейчас, в разгар пандемии, артисты продолжают радовать своих поклонников музыкальными новинками. Индийская музыка и рэп несовместимы? Звездные певцы Бадшах и Ааста Гилл опровергают это заблуждение своим новым видеоклипом, набравшим 49 миллионов просмотров всего за 3 дня!

Громкая премьера

Музыкальное видео было спродюсировано лейблом Saregama Music. Съемки клипа проходили в Джайсалмере (Золотой город), который расположен посредине Великой индийской пустыни.

В клипе снялась популярная индийская актриса Жаклин Фернандес. Артисты возродили народный танец кочевого племени калбелия. На это определенно стоит посмотреть!

Кадры из клипа выглядят многообещающе.

Музыкальный клип

Бадшах и Ааста Гилл начали выступать дуэтом в 2015 году. Они записали ставшую хитом в Индии песню DJ Waley Babu, а затем выпустил несколько музыкальных клипов на песни Buzz, Heartless, Happy Happy, Hermosa, Heelein Toot Gayi. И сейчас они порадовали поклонников своего творчества новой песней, которая продолжает набирать популярность. На данный момент клип на музыкальную композицию Paani Paani посмотрели более 96 миллионов раз!

В комментариях пользователи отметили невероятную химию между Бадшахом и Жаклин Фернандес!

Напомним, что это не первая совместная работа Жаклин с дуэтом. Бадшах и Ааста Гилл ранее работали с Жаклин Фернандес над песней Genda Phool, которая попала в тренды и набрала более миллиона просмотров.