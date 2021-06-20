Анонсирована встреча Путина с депутатами Госдумы

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20.06.2021, 15:45, Новости дня
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Президент Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы 21 июня, в ходе встречи планируется подвести итоги законотворческой деятельности за пять лет, сообщил Кремль.

«Президент РФ Владимир Путин проведет 21 июня в Кремле встречу с депутатами Государственной думы седьмого созыва. Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет», – цитирует сообщение Кремля РИА «Новости».

На встрече также будет выступать председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в субботу «Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, также был утвержден проект предвыборной программы партии на выборы.



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