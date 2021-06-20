Роскосмос назвал дату пуска спутников OneWeb

Роскосмос запустит с космодрома «Восточный» спутники OneWeb в начале следующего месяца, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«На 1 июля 2021 года с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту», – сообщается на сайте корпорации.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда российская ракета-носитель также вывела в космос 36 аппаратов британской компании.