Россиянам рассказали, как погасить кредит без денег

Эксперты рассказали, как можно закрыть кредит без денег. Есть несколько способов решить данную проблему.

По словам специалистов, можно оформить реструктуризацию долга. Для этого заемщику необходимо обратиться в банк и в письменной форме изложить ситуацию. Финансовое учреждение можно попросить сделать паузу в платежах или же увеличить срок выплаты задолженности.

Одним из способов является рефинансирование. Для этого необходимо взять новый кредит для погашения старого. Однако в данном случае необходимо быть очень осторожным и не попасть в руки «черных кредиторов». В частности, важно избегать различных недобросовестных микрокредитеных организаций, пишет портал Newinform.