 

Россиянам рассказали, как погасить кредит без денег

20.06.2021, 15:32, Разное
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Эксперты рассказали, как можно закрыть кредит без денег. Есть несколько способов решить данную проблему.
По словам специалистов, можно оформить реструктуризацию долга. Для этого заемщику необходимо обратиться в банк и в письменной форме изложить ситуацию. Финансовое учреждение можно попросить сделать паузу в платежах или же увеличить срок выплаты задолженности.

Одним из способов является рефинансирование. Для этого необходимо взять новый кредит для погашения старого. Однако в данном случае необходимо быть очень осторожным и не попасть в руки «черных кредиторов». В частности, важно избегать различных недобросовестных микрокредитеных организаций, пишет портал Newinform.



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