Alekseev и Синецкая рассекретили, что почти три года живут вместе

“Я все время был в Киеве. Уже третий год живу в Киеве, все очень нравится, великолепный и красивый город”, – рассказала она.

Синецкая, которая родом из России, добавила, что трудностей с украинским языком и другими бытовыми делами в стране нет.

“Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще, я человек, который готов на эксперименты. Мне было легко, меня поддерживали и семья, и Никита. Мне кажется, я справилась и ко всему быстро привыкла”, – рассказала солистка “ВИА Гры”.

Кроме того, Алексеев ответил на вопрос, собирается ли он делать любимой предложение.

“Надо подобрать очень подходящий момент. Он обязательно будет, я надеюсь, если Ульяна скажет: “Да”, – сказал артист.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube Контекст:

Синецкая с 2018 года является участницей “ВИА Гры”. Девушка принимала участие в российских “Голосе” и “Фабрике звезд”. Alekseev – полуфиналист украинского проекта “Голос країни”. Представлял Беларусь на международном конкурсе “Евровидение 2018”.

О романе с Alekseev Синецкая заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей. Тогда она сообщила, что ждет от избранника предложения руки и сердца.

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