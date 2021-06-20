 

В Ленобласти пенсионер загорелся на скамейке

20.06.2021, 15:22, Новости дня
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Мужчина из деревни Кипень, Ленинградская область, попал в реанимацию с ожогами по всему телу, причиной стало курение.

Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе спасают 81-летнего мужчину, который поступил к ним с серьезными ожогами из Кировского района Петербурга. Об этом сообщается «Фонтанка».

Уточняется, что пенсионера госпитализировали накануне в первом часу дня от дома № 35 по улице Козлова. У мужчины были ожоги шеи, ушей, груди, рук, паха. Его направили в реанимацию. Пострадавший живет в деревне Кипень, по его словам, около полудня он курил на скамейке у дома. Сигарета упала на одежду, и та загорелась.

Ранее сообщалось, что пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике «Березовская» в Кузбассе скончалась.



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