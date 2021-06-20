Медики поддержали выдвижение Проценко в Госдуму

Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского

народного фронта. Проценко выдвигается в пятерке лидеров списка «Единой России».

Как заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ,

глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, главврач коммунарской больницы — один из лучших профессионалов в стране,

доказавший свою способность нести ответственность и говорить правду. По

словам Рошаля, Проценко может украсить каждую партию, а то, что он выбрал «Единую

Россию» — его сознательный выбор, который следует уважать.

Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае

Сергей Войтюк, в свою очередь, отметил, что для него крайне важно, чтобы

профессиональные медики занимались политикой и делали ее более социально ориентированной. Предложение главы страны о

выдвижении Проценко в Госдуму является показателем признания российским лидером заслуг не только самого главврача коммунарской больницы, но и всех медиков.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской

области Соломон Апоян также подержал выдвижение Проценко в ГД. По его словам, главврач Коммунарки является одним из лучших представителей

медицинского сообщества — как по профессиональным, так и по человеческим

качествам. Он отметил, что Проценко — открытый человек, который тонко чувствует

проблемы окружающих. Кроме того, он врач высочайшей квалификации, обеспечивший

работу медучреждения мирового уровня. Апоян подчеркнул, что новость о

выдвижении Проценко на выборы в нижнюю палату парламента России обрадовала и вдохновила все медицинское

сообщество.