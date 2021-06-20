Американский ученый XIX века написал работу о морских державах, актуальную для России XXI столетия

В конце XIX века Альфред Тайер Мэхэн написал классический трактат «Влияние морской силы на историю». Эта фундаментальная работа сделала автора знаменитым, и остается актуальной даже в наше время.

Мэхэн сформулировал целую серию важнейших постулатов, посвященных стратегии и политике в морских делах. Море, по его замечанию, обладает особенностями большой дороги, вернее, огромного ничейного поля, где пересекается множество дорог, идущих в разных направлениях. Некоторые из этих дорог проложены лучше, чем другие, и ими пользуются чаще. Эти дороги называются торговыми путями.

При современных условиях, однако, отечественная торговля составляет только часть коммерческой деятельности страны, граничащей с морем. Иностранные предметы необходимости или роскоши должны перевозиться в порты на судах, которые, в обмен, вывозят из страны продукты ее добывающей или обрабатывающей промышленности, и каждая нация стремится к тому, чтобы этот обмен совершался при посредстве ее собственных судов. Для последних необходимы обеспеченные порты дома и за границей, и возможное покровительство своей страны в ходе плавания.

(…)

Когда нация посылает военные и коммерческие флоты далеко от своих берегов, то для нее скоро появляется необходимость в пунктах, на которые суда ее могли бы опираться в операциях мирной торговли, в деле пополнения продовольственных и других припасов и как на убежища от опасностей. В настоящее время для всякой нации найдутся по всему свету дружественные, хотя бы и иностранные, порты, и в мирное время они дают достаточную защиту. Это, однако, не всегда было так; не вечен также и мир.

Мэхэн констатирует, что морская торговля несравнима по объемам и скорости с сухопутной. Даже в наше время с развитием железных дорог и авиатранспорта по сочетанию цены, скорости и объема с морским транспортом мало что может тягаться. Нация, действующая таким образом, создающая мощный коммерческий флот, развивающая военный для защиты торговли и политических интересов, и наконец, формирующая сеть военных баз – приобретает господство на морях, а господство на морях обогащает нацию, и в итоге военный и торговый флот становятся не обузой, а основой могущества страны.

В этом контексте любопытно рассмотреть усилия России по восстановлению позиций в восточной Африке. Статус России как великой державы был поставлен под сомнение после крушения СССР. Хотя традиционно ключевыми компонентами военной мощи СССР были сухопутные силы (а с определенного момента – и ядерные), генсеки уделяли много внимания морской мощи.

Эра адмирала Сергея Горшкова, который возглавлял ВМФ СССР с января 1956 по декабрь 1985 год, то есть, почти весь период холодной войны, стала золотым веком нашего флота за всю его историю. СССР располагал могучими океанскими силами, включая авианесущие и ракетные крейсеры, атомные подводные лодки и множество более мелких кораблей.

Советский флот унаследовал у старого русского почти нерешаемую проблему – флот неизбежно разбросан по слабо связанным акваториям (Тихий океан, полярные моря, Черное и Балтийское моря, Каспий).

Однако СССР кроме позиций флота на своей территории также располагал сетью зарубежных военных баз. Флот мало что стоит без возможности оперативно переправить его к месту боевых действий, заправлять, дооснащать боеприпасами, топливом, водой и продовольствием и т.д. СССР имел внушительный набор заморских опорных пунктов. Базы флота располагались в Эфиопии, Вьетнаме, Сирии, Албании… С падением СССР большая часть сети советских военных объектов за рубежом была утрачена: какие-то были эвакуированы еще в советское время, а база Камрань во Вьетнаме была закрыта уже в начале нулевых годов.

Однако есть время разбрасывать камни, и есть время собирать. Российский флот, конечно, далеко не так могуч, как во времена Горшкова, но России предстоит сделать очень многое для восстановления своего статуса в мире. Базы в мировом океане еще только предстоит создавать, и уже намечены первые шаги в этом направлении, например, пункт материально-технического обеспечения в Судане. И воссоздание морской мощи для России исторически неизбежно.

Ведь кто владеет морем, тот владеет миром.