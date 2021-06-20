Игорь Коротченко: «Дали американцам пинок под зад»

Не каждый из нас понимает все тонкости геополитической игры, вернее, многие думают, что понимают, но это мнение ошибочно.

Для того чтобы разобраться во всех тонкостях и месседжах саммита в Женеве, мы обратились за комментарием к военному и политическому эксперту Игорю Коротченко. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой нам пришлось общаться по видеосвязи, но нам удалось получить ответы на интересующие нас вопросы.

– Игорь Юрьевич, здравствуйте! Если у вас найдется пара минут, мы бы хотели вам, как одному из ведущих экспертов, задать пару вопросов о саммите в Женеве.

– Здравствуйте! Давно читаю ваше издание, поздравляю с получением аккредитации для работы в Госдуме. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

– Как бы вы могли вкратце охарактеризовать итоги встречи президентов России и США?

– Встреча закончилась полной геополитической победой России. Не хочу показаться грубым, но мы дали Америке пинок под зад. Фактически нам удалось продавить Госдеп и президента Байдена по всем направлениям и добиться полной победы.

– Вы уверенны в этом? И если да, то почему?

– Я абсолютно в этом уверен. Прежде всего, мы сразу показали серьёзность намерений. Президент Путин сказал, смотрите мы атаковали ваш нефтепровод, ваш мясокомбинат, ваши выборы. Вашингтону пора задуматься над своим поведением, иначе дальше атакам может быть подвергнут какой-нибудь McDonalds или Burger King. А это уже чревато социальным взрывом, аналогичным по масштабу с нашим в девяностых.

– А если Америка введёт контрсанкции?

– У Байдена банально нет таких рычагов. Наши самые знаменитые бренды: «Крошка-картошка», «АвтоВАЗ», «Ростсельмаш» не представлены в США.

– Как вы охарактеризуете отказ Байдена проводить совместную пресс-конференцию и почему он свой брифинг провел уже после Путина?

– Думаю, все мы понимаем, что существует такая субординация «начальник-подчинённый». Вы сталкивались с ситуацией, когда подчинённый не может озвучить позицию без согласования позиции с начальником. Байден послушал нашего президента, дождался завершения его брифинга и потом уже провёл свой.

– Байден заявил, что даёт России шесть месяцев на исправление ситуации. О чём это говорить? Чем это чревато для нас?

– Это заявление для внутреннего потребления. Он просто хочет, чтобы его не беспокоили ближайшие полгода разными вопросами. К сожалению, ваши американские коллеги не обладают интеллектуальным уровнем российских журналистов. Поэтому им нужно прямым текстом сообщать, когда можно задавать вопросы главе государства, а когда не стоит.

– Как вы оцените в целом состояние здоровья Байдена?

– Честно говоря, не лучшее. Если посмотреть по фактам, то президент Путин и Байден – ровесники, но насколько лучше выглядит президент России, насколько более ясно выражает мысли, что и сделало его де-факто реальным лидером мира. В принципе, причина слабого здоровья Байдена понятна. Это плачевное состояние американской медицины. Одной из её проблем является отсутствие реабилитационных центров, например, санаториев. Такой формы заведений в Америке вовсе не существует. А будь Байден в России, он мог бы подлечиться в каком-нибудь санатории под Геленджиком: искупаться в море, подышать свежим воздухом, поиграть в хоккей. К счастью, у нашего президента нет таких проблем.

– Спасибо за комментарий.

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