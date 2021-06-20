Как усилить эффект уходовых средств: несколько простых способов

Понимание того, что качественная косметика помогает достичь потрясающего эффекта по уходу за кожей, является очень важным фактором. Однако не стоит игнорировать правила применения этих средств. От того, насколько точно вы будете придерживаться инструкции, зависит окончательный результат. Вот советы опытных экспертов.

Очищение кожи лица

Перед использованием любых средств необходимо тщательно очистить лицо. Речь идет о демакияже (макияж нужно обязательно снимать), а затем об использовании очищающих средств (например, мицеллярной воды). Помните о том, что во всем нужна мера. То есть, не нужно очищать кожу до скрипа, достаточно бережно снять верхний слой пыли и грязи утром и вечером.

Относительно скрабов также будьте аккуратны, их следует применять не чаще двух раз в неделю (а лучше ограничиться одной процедурой).

Тонизирование

Помните о том, что любое очищение способно изменить кислотность кожи. Поэтому пользуйтесь тонизирующими средствами, которые вам идеально подходят. Можно применять тоники, легкие кремы или ограничиться мицеллярной водой, которая одновременно действует, как очищающее и тонизирующее средство. Наносить косметику следует на влажную разогретую кожу. Не стоит ее постоянно распаривать, достаточно использовать средства после утреннего умывания.

Распаривание кожи тела

Все масла, кремы, витамины, органические экстракты и даже красное вино будут эффективными. Если вы нанесете их на влажную распаренную кожу тела.

То есть, сначала необходимо принять расслабляющую ванну, подождать определенное время, когда кожа распарится, и откроются поры, а затем наносить средства по уходу.

Уход за волосами

Следует напомнить о том, что нужно выбирать шампуни, которые идеально подходят вашему типу волос. Кондиционерами следует пользоваться после каждого мытья. Не забывайте применять маски, поскольку это способствует питанию волос полезными компонентами. Маски рекомендуется наносить на чистые влажные локоны. Распределите средство по всей длине волос (некоторые виды также предназначены для кожи головы, чтобы укрепить корни), затем на некоторое время наденьте шапочки для душа и обвяжите голову полотенцем. После этого смойте маску теплой водой.

Защита кожи от агрессивных внешних факторов

Обязательно используйте солнцезащитные кремы, если вы ходите на улицу в период летнего зноя. Помните о том, что солнечные лучи могут нанести огромный вред, поскольку они высушивают кожу, и это способствует ее быстрому старению (а также возникновению тяжелых заболеваний). Покрывайте кремом все тело, включая шею и уши. Не забудьте носить головные уборы, они защитят ваши волосы от агрессивного воздействия солнечных лучей. Очки от солнца также должны стать вашими верными спутниками.

Техника нанесения средства на лицо

От правильности техники нанесения средства на поверхность лица зависит очень многое. Если вы будете ее игнорировать, можете легко растянуть кожу и добавить себе лишних морщин. В первую очередь помните о том, что средства должно быть не очень много. Если нанесли больше, снимите лишнее при помощи салфетки. И так линии нанесения должны быть следующими:

вектор от подбородка к мочкам ушей;область над верхней губой – верхняя часть уха;уголки рта – к козелкам;переносица – внешние уголки глаз;спинка носа – к вискам;кончик носа – к его крыльям и переносице;от центра лба – в разные стороны.

Правильное направление движения рук поможет вам не только равномерно распределить средство, но и сделать легкий массаж. Помните о том, что ваши прикосновения должны быть максимально легкими и нежными. Не стоит применять силу, постарайтесь научиться это делать мастерски. От этого зависит эффективность процедур.