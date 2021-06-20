 

Призывники в Томской области провели 10 лет на срочной службе из-за увольнения Сердюкова

20.06.2021, 15:09, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу подписал указ об увольнении в запас 250 военнослужащих части РВЧ-404 в Томской области, призванных в 2011 году.

Анатолий Сердюков, который должен был демобилизовать их 9 лет назад, не подписал приказ из-за увольнения с поста министра обороны.

Призывники в Томской области провели 10 лет на срочной службе из-за увольнения СердюковаПриказ о демобилизации срочников РВЧ-404 лежал на столе Сердюкова в тот момент, когда ему позвонил Дмитрий Медведев и сообщил о своём решении уволить министра с должности. Сердюков выронил ручку и потерял сознание, так и не подписав приказ. Очнувшись в реанимации, он забыл сообщить о документе своему преемнику, а приказ, валявшийся на полу, утилизировала уборщица.

Таким образом, срочники, которых никто не демобилизовал, остались на военной службе ещё на 9 лет. Однако молодые люди не теряли духа и продолжали нести обязанности по охране рубежей Родины в Томской области. Некоторые из них даже получили офицерские звания, а трое призывников дослужились до капитана.

– Некоторые призывники отмечают 100 дней до приказа, а мы сегодня отметили 10 лет с приказа. Жаль, конечно, потерянного времени, но в армии мы многому научились. Сейчас все могут пробежать кросс, 10 раз подтянуться и красить траву и снег. Это ценные навыки, которые дальше очень сильно пригодятся в жизни. Большое спасибо Сергею Кужугетовичу, что рассмотрел наше обращение и демобилизовал нас со срочной службы, – рассказывает капитан срочной службы Егор Петренко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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