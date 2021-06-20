“Анестезиолог пел “Ні обіцянок, ні пробачень”. Жена Павлика раскрыла подробности родов

“13 июня – мы замечательно отметили мои 27. 14 июня – у меня был назначен плановый визит в роддом. Это 40 недель и пять дней. Утром встали, покушали и поехали. Я почему-то не осознавала тогда, что в роддоме нужно уже будет оставаться. Хотя срок уже не маленький”, – рассказывает Репяхова.

После осмотра у врача было принято решение оставаться в роддоме.

“Мы съездили домой, взяли вещи, вернулись в роддом. И к вечеру у меня начались схватки. Муж был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-то на четыре сантиметра открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем. Дальше “эпидуралка”. Анестезиолог пел “Ні обіцянок, ні пробачень” (одна из песен Павлика. – “ГОРДОН”). А муж держал за руку”, – вспоминает Репяхова.

Павлик сделал жене чай, а медики заверили будущую маму, что у нее есть время поесть и даже подремать. Екатерина говорит, что ощутила зверский аппетит, но ей пришлось ограничиться половиной стакана кефира. Кроме того, будущую маму одолело необычное в такой ситуации желание – ей захотелось срочно почистить зубы, что она сделала прямо в родзале.

“Каждые полчаса смотрят раскрытие. Добавляют “эпидуралку”. И в какой-то момент врач говорит: “Ничего не добавляем. Полное раскрытие”, – рассказала о своем опыте Репяхова, пообещав подписчикам детальное продолжение истории о родах.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось. По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

18 июня стало известно, что Репяхова тайком выписалась из больницы.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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