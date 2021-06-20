 

Умер гендиректор “Общественного телевидения России” Анатолий Лысенко

20.06.2021, 14:34, Новости дня
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84-летний журналист скончался после продолжительной болезни, отметили в сообщении.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице, его семья сразу после рождения ребенка переехала в Москву.

С 1968 года Лысенко начал работать в главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения СССР. С 14 апреля 1987 года руководил программой “Взгляд”. С 1990-го по 1996 год был директором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. С 2021 года был главой ОТР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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