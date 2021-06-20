Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы. Накануне ее ввели в искусственную кому

Он также добавил, что состояние Абросимовой стабильное.

15 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она, как ожидается, пробудет несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

Контекст:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома “Трудный возраст”.

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