В Париже погибла женщина, которую сбил электросамокат. Полиция разыскивает виновных в этом

Произошло это ночью 14 июня в Париже на набережной Сены, когда женщина гуляла с другом. После столкновения с самокатом она упала и ударилась головой. Водолазы речной полиции оказали ей неотложную помощь, через 30 минут им удалось запустить сердце пострадавшей. 16 июня итальянка скончалась в больнице.

По данным журналистов, итальянка – родом из Тосканы, она работала официанткой в небольшом итальянском ресторане в Париже.

Французская полиция обратилась за помощью к свидетелям и изучает записи с камер видеонаблюдения.

BBC отметило, что этот случай возобновил во французском обществе дискуссию по поводу электросамокатов. Уже высказывались опасения о безопасности пешеходов. Самокаты могут двигаться со скоростью более 50 км/ч, их популярность в Европе растет, в частности из-за их минимального воздействия на окружающую среду.

Контекст:

В октябре 2019 года Франция ввела новые правила использования электросамокатов после сотен инцидентов с этими транспортными средствами.

В соответствии с правилами водители самокатов должны быть старше 12 лет, он не могут ездить по тротуарам. Владельцы электросамокатов смогут ездить по велосипедным дорожкам, дорогам с ограничением до 50 км/ч и по специальным зонам.

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