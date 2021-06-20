 

Синоптики предсказали дефицит осадков в Москве летом

20.06.2021, 14:26, Новости дня
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В июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного», – передает его слова РИА «Новости».

Тишковец пояснил, что в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного. Однако к климатической норме температура вернется лишь к середине августа.

«Настоящее лето – это надолго», – заключил синоптик.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов.



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