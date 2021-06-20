 

Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

20.06.2021, 14:26, Новости дня
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Взаимный торговый оборот РФ и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, РФ стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ФТС.

Как информирует ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении.

В свою очередь РФ получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора.

Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.



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