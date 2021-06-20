 

ВМС Украины провели учения в Черном море

20.06.2021, 14:26, Новости дня
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Украина провела тактические учения своих Военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в минобороны страны.

«В определенных районах Черного моря Военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей.

«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.



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