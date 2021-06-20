Мнение: Почему у pesen_net не раскрылся парашют?

Многие блогеры написали про смерть писателя и сценариста Вячеслав Солдатенко, известного в ЖЖ под именем pesen_net и Слава Сэ, которого унес коронавирус.

Я не был знаком с pesen_net, но читал его рассказы. Писал он великолепно.

Не знаю, каким он был человеком, наверное хорошим…Но мне интересно, почему нет информации о том, вакцинировался Вячеслав или нет?

Скорей всего, он сделал прививку. Но об этом не пишут, чтобы не давать козырь противникам вакцинации.

Вакцинация в Латвии идет со скрипом, не спешат граждане Латвии вакцинироваться…

Вячеслав, скорей всего, был привит. Но все-равно заболел коронавирусом и умер. И это именно тот случай, когда прививка – это парашют, который по каким-то причинам не раскрылся. Увы, к сожалению, такое иногда происходит… Иногда разбиваются даже парашютисты, совершившие тысячи прыжков…

Фотография Славы Сэ отсюда

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