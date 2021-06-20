Длинные юбки – тренд лета: это дерзкие и красочные наряды, но при этом они роскошны и изысканны

Длинные юбки – самый настоящий тренд лета 2021 года. Они выглядят очень женственно и элегантно, именно поэтому помогут любой образ сделать просто фантастическим и стильным. Чтобы выглядеть привлекательно, нужно помнить о том, что при создании любого образа самое главное – простота.

Лучше всего сочетать длинные юбки вместе с предметами нейтрального оттенка и с не слишком вычурными аксессуарами. Кроме того, с такими деталями можно создать довольно интересные и красочные наряды, которые при этом выглядят элегантно. Вот несколько интересных фасонов юбок и их сочетания с другими предметами гардероба.

Элегантная юбка

Эта модель длиной до колен выглядит очень изящно нежно и и отлично сочетается с легкой рубашкой на пуговицах и красивой плетеной сумкой. В результате получится очень милый и женственный наряд.

Юбка с завязками

Очень красиво и стильно смотрится модель юбки с завязками на талии. Этот вариант хорошо сочетается со свободным верхом. Дополнить наряд можно при помощи красивых и изящных сандалий с тонкими ремешками, а также стильной и эффектной сумкой.

Юбка с разрезами

Выбирая для себя наряд с разрезами и оригинальной текстурой, нужно отдавать предпочтение более простым вариантам.

Красиво сочетается такой наряд с рубашкой. Чтобы сделать образ более интересным, нужно дополнительно надеть колье и серьги.

Фактурная юбка

В таком наряде образ любой девушки будет просто потрясающим, особенно в сочетании со светло-зеленой рубашкой. Несмотря на то что этот наряд яркий и бросается в глаза, все же выглядит он элегантно.

Юбка с цветочным принтом

Для создания изящного и милого внешнего вида стоит сочетать белую блузку с рюшами и юбку с цветочным принтом.

С таким нарядом просто отлично смотрятся туфли без каблуков. Замечательно выглядит наряд фиолетового цвета. Этот оттенок является очень модным в 2021 году.

Юбка в горошек

Бежевая футболка и коричневая юбка в горошек смотрятся вместе просто идеально. Такое сочетание выглядит просто роскошно.

Чтобы сделать весь образ гармоничным и изысканным, обязательно нужно правильно подобрать аксессуары. Например, хорошим вариантом будут сумки, а также обувь, выполненные в коричневых тонах.

Юбка-карандаш

Белая блуза без рукавов и юбка-карандаш с цветочным принтом – идеальное сочетание.

Это прекрасный и эффектный наряд. С его помощью можно придать своему образу французский шик.

Шелковая юбка

Легкая и стильная шелковая юбка выглядит очень красиво и помогает придать образу особый французский шик.

Такой наряд отличается тем, что он очень женственный и роскошный. Отлично смотрится он в сочетании с майкой, сандалиями с тонкими ремешками, а также сумкой нейтрального цвета.

Юбка с животным принтом

Шелковая юбка с леопардовым узором отлично смотрится вместе с четным топом и сандалиями с ремешками. Это помогает придать образу элегантный внешний вид.

Яркая летняя юбка

Красивая юбка с разрезом помогает продемонстрировать красивые ножки. Этот фасон смелый, яркий и роскошный. Можно сочетать его с таким же смелым и сексуальным верхом.

Облегающая юбка

Топ зеленого цвета эффектно сморится с облегающей бело-голубой юбкой. Этот наряд позволяет девушкам выглядеть элегантно. Такой наряд отлично подходит для жарких летних дней и привлекает к себе внимание.