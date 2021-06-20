 

Названы способы правильно благодарить партнера в отношениях

20.06.2021, 13:34, Разное
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Психолог из Университета Мичигана Эми Гордон назвала способы того, как правильно благодарить партнера в отношениях. Неправильные действия со стороны одного из представителей пары не только не принесут пользу, но и могу спровоцировать проблемы.
В целом добрые слова значительно улучшают качество отношений молодых людей. В особенности речь идет о благодарности. По словам психолога, сначала необходимо почувствовать данное состояние и признательность, а только потом озвучивать свои мысли по этому поводу. В данном вопросе не стоит лицемерить и проявлять фальшь. Простое слово «спасибо» не оказывает нужного эффекта в отношениях. В связи с этим рекомендуется сделать акцент на положительных качествах, которыми обладает человек.

В то же время не стоит во время произношения слов благодарности концентрироваться на том, каких усилий стоило партнеру пойти на этот шаг. Людям больше интереснее слышать о пользе и радости, нежели о каких-либо отрицательных моментах, пишет портал «Слово и дело».



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