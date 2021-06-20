Алла Пугачева вспомнила детали знакомства с Максимом Галкиным

Певица Алла Пугачева в ходе общения с журналистами вспомнила интересные детали знакомства с Максимом Галкиным. По словам Примадонны отечественной эстрады, юморист изначально ей не понравился.

Алла Пугачева прекрасно помнит момент знакомства со своим пятым избранником. Тогда Галкин был вместе с Филиппом Киркоровым. Она заявила, что у мужа есть талант, он является добрым, верным, ответственным и преданным. Супруг иногда приносит артистке кофе в постель. В день рождения Примадонна пожелала возлюбленному здоровья, ведь именно оно является главным для любого человека.

О популярном ведущем и юмористе высказался Николай Басков. Он вспомнил, как начина карьеру в одно время с Максимом Галкиным. В будущем супруг Пугачевой и «золотой голос России» смогут повторить тандем Владимира Винокура и Льва Лещенко.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. До этого знаменитости были знакомы десять лет. Сейчас пара воспитывает двух общих детей – сына Гарри и дочь Лизу, пишет портал «Глобал. МСК».

Источник: www.ntv.ru