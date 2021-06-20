“В декабре мы начали общаться, в феврале я узнала, что у него рак”. Каминская рассказала об отношениях с отцом

“Я поехала на похороны после концерта. Сложно, сложно. В декабре мы начали общаться, в феврале я узнала, что у него рак. Я до сих пор не пережила эту потерю. Мне кажется, что он ушел в свой последний рейс. Я очень любила своего отца и очень жалею, что мы не общались столько лет”, – рассказывает она.

По словам певицы, после того, как в декабре у нее с отцом возобновилось общение, они разговаривали каждый день.

“Он звонил, общался с Леоном и Лаурой (дети Каминской. – “ГОРДОН”). Я им до сих пор не сказала, что его уже нет. Он звонил мне, но у меня что-то не было времени и я не взяла трубку. А потом он впал в кому и спустя неделю его не стало. Я очень жалею, что в тот момент у меня не было времени взять трубку. Я не успела сказать ему: “Прощай”, – говорит Каминская.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Каминская – бывшая участница группы “НеАнгелы”, основанной в 2006 году. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы. Вскоре она дебютировала как сольная певица, презентовав в марте она песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Родители Каминской развелись, когда Слава была еще ребенком, она долгое время не жила и не общалась с отцом. Зимой 2020 года Каминская впервые за долгое время увиделись с отцом и познакомила его со своими детьми – Леоном и Лаурой. В кругу семьи Каминская также праздновала Новый год.

7 мая певица сообщила, что ее отец скончался.

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