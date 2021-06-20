В оккупированном Крыму в детском лагере “Артек” зафиксирована вспышка COVID-19

По словам Лясковского, “все в хорошем состоянии, нет никого “тяжелых”, никаких степеней тяжести, ни пневмоний пока не выявлено”. Детей, контактировавших с зараженными, поместили в обсерваторы на базе санатория “Прибой” и в Армянскую горбольницу.

“Чиновник” не назвал точное количество заболевших детей. По данным “Крыминформа”, их шестеро.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Российские власти включают данные о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированном Крыму в свою статистику. Согласно этой информации, в АРК выявили почти 46 тыс. случаев COVID-19, умерло 1446 человек.

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