 

В оккупированном Крыму в детском лагере “Артек” зафиксирована вспышка COVID-19

20.06.2021, 13:32, Новости дня
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По словам Лясковского, “все в хорошем состоянии, нет никого “тяжелых”, никаких степеней тяжести, ни пневмоний пока не выявлено”. Детей, контактировавших с зараженными, поместили в обсерваторы на базе санатория “Прибой” и в Армянскую горбольницу. 

“Чиновник” не назвал точное количество заболевших детей. По данным “Крыминформа”, их шестеро.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Российские власти включают данные о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированном Крыму в свою статистику. Согласно этой информации, в АРК выявили почти 46 тыс. случаев COVID-19, умерло 1446 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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