Члены организации “Фрайкор” разрисовали локации “Добкин Хаба”. Добкин считает, что они сделали это по заказу Терехова

Участники “Фрайкор” оставили на дверях и окнах объектов надписи “Скучный хаб”, “Денег никто не даст”, а также нецензурные выражения.

Лидер общественного движения “Наш Дом – Харьков”, открывшего “Добкин Хаб”, бывший нардеп и экс-мэр Харькова Михаил Добкин в Telegram прокомментировал инцидент.

“Мамкины националисты по заказу временного руководителя Харькова в светлый праздник Святой Троицы тоже пришли в хаб записаться в волонтеры. Но сделали это как всегда по-дебильному. Полиции, которая стояла в 15 метрах от происходящего и безразлично наблюдала за всем, – пламенный привет”, – написал политик.

Как уточнило издание RegioNews, Добкин уверен, что заказчиком был секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который сейчас исполняет обязанности мэра города.

Контекст:

Как пишет RegioNews, 19 июня общественная организация “Наш Дом – Харьков” и ее лидер Добкин открыли первые три локации “Добкин Хаба”.

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