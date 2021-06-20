Генсек ОБСЕ посетит Россию, один из вопросов повестки дня – война на Донбассе

Шмид посетит Россию для встреч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. Они планируют обсудить широкий круг региональных и тематических вопросов, касающихся безопасности и стабильности.

“Генеральный секретарь выступит на IX Московской конференции по международной безопасности о тенденциях и перспективах европейской безопасности”, – отметили в релизе.

Пресс-служба МИД РФ сообщила, что одним из вопросов, которые будут обсуждаться с генсеком ОБСЕ, будет ситуация на Донбассе.

“Планируется обсудить работу контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского “Комплекса мер”. Призовем руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского «Комплекса мер» и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском”, – заявили в министерстве.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 27 мая обсудил с Шмид ситуацию на Донбассе и работу мониторинговой миссии В ходе встречи она рассказала о существенном ограничении свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.

“Более 90% этих случаев – по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция – увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии”, – отметила генсек ОБСЕ.

—