 

Дочь Чапкиса рассказала, как станцевала последний вальс с отцом в больнице

20.06.2021, 13:32, Новости дня
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“Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно. Он понимал, что это я и с ним делала движения вальса”, – говорит Лилия.

Она добавила, что после Чапкис положил руку на грудь и сказал: “А я так не могу”.

“Он понимал, что он уже не может. Он это сказал. Эта фраза у меня останется навсегда. Я ему говорю: “Ну ты же Чапкис. Я тоже Чапкис, мы будем всегда танцевать”, – рассказывает Лилия.

Кроме того, сын артиста Грег Чапкис поделился с журналистами родительскими наставлениями: “Быть хорошим человеком. Относиться к людям хорошо, откровенно, честно. У нас это в крови. Будем продолжать его дело”.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

18 июня Чапкиса похоронили на Байковом кладбище. На похоронах хореографа присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

В последнее время Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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